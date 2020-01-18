Вопрос о введении в Псковской области упрощенного визового режима обсудят губернатор и спикер Госдумы

15:09, 18 января 2020, ПАИ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин планирует обсудить с губернатором Псковской области Михалом Ведерниковым введение в регионе системы упрощенного визового режима для иностранных граждан по аналогии с Санкт-Петербургом. Об этом он заявил на встрече с активом Псковской области 18 января, отвечая на вопрос депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарий отметил, что подобные условия для перемещения иностранных граждан имели бы значительный экономический эффект для региона.

Вячеслав Володин пообещал обсудить инициативу с губернатором, а Михаил Ведерников добавил, что в данной программе Петербург определён как пилотный регион и сейчас ведётся мониторинг скалдывающейся ситуации. С опорой на результаты данного мониторинга могут быть выработаны механизмы упрощения визового режима и для Псковской области.