150 тысяч рублей отдал мошенникам пожилой великолучанин для спасения родственника

16:00, 18 января 2020, ПАИ

Чтобы спасти племянника от уголовной ответственности за совершённое ДТП, 81-летний великолучанин отдал мошенникам 150 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 января около 17:00 пенсионеру на стационарный телефон позвонил человек и представился его племянником, а потом передал трубку другому мужчине, который потребовал денег. Великолучанин направился в банкомат, где снял средства, которые потом передал звонившим. Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Аналогичный случай произошёл в Великих Луках 13 января. Жертвой мошенников на этот раз стала 81-летняя женщина. Для освобождения внука от уголовной ответственности она отдала 40 тысяч рублей. Осознав, что помогла мошенникам, великолучанка отправилась к правоохранителям.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские выясняются все обстоятельства произошедшего.