Переломом двух ребер завершилась поездка в автобусе для жительницы Пскова

12:37, 19 января 2020, ПАИ

Пожилая жительница Пскова попала в больницу по итогам поездки в общественном транспорте в областной столице, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«18 января около 8:25 у дома №3 площади Ленина при торможении на нерегулируемом перекрестке автобуса №124 «МАЗ-103485» под управлением гражданина, 1980 года рождения, произошло падение пассажира, 1936 года рождения», - отметили в ведомстве.

Водитель, по словам представителей полиции, в этот момент был трезв.

В результате падения пассажирка, по предварительным данным, получила перелом седьмого и девятого ребер. Женщине потребовалась госпитализация.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.