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Общество

Систему оплаты труда врачей предлагается изменить в Псковской области

Систему оплаты труда врачей предлагается изменить в Псковской области. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое 20 января провёл губернатор Михаил Ведерников. Она отметила, что соответствующие предложения уже готовы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко сообщила, что сегодня средняя зарплата врачей в регионе составляет 52-54 тыс. рублей. Чтобы довести её до оптимальных показателей ежегодно региону нужны порядка 1,5 млрд рублей, добавила она.

По словам председателя профильного комитета, на программу по привлечению медицинских кадров заложен в бюджете 21 млн рублей. В частности, предусмотрены средства на выплату стипендий студентам-ординаторам, а также на обеспечение жильём врачей и фельдшеров. На сегодняшний день в районах Псковской области уже имеются 28 квартир, которые планируется отдать работникам сферы здравоохранения.

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