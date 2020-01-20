Смертность населения сократилась в Псковской области

11:45, 20 января 2020, ПАИ

За 11 месяцев 2019 года в Псковской области смертность населения сократилась, а продолжительность жизни приблизилась к плановым показателям. Об этом сообщила председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам послания президента Федеральному Собранию 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что удалось достичь сокращения смертности от болезней системы кровообращения. «По младенческой смертности в 2018 году мы достигли исторического минимума, по 2019 году - тоже в рамках планового показателя по нацпроекту», - добавила она.

Председатель профильного комитета отметила, что необходимо делать раннюю диагностику, поскольку погибают именно дети с пороками развития. Соответствующие оборудование, по её словам, имеется, но в регионе не хватает перинатальных специалистов.

Говоря о лекарственном обеспечении, Марина Гаращенко сообщила, что в прошлом году не состоялись 700 аукционов по закупке лекарств, но этот факт не повлиял на обеспеченность льготников препаратами. Кроме того, она подчеркнула, что лекарства, которые не зарегистрированы в России, пациенты Псковской области получали. «Здесь мы работали с Минздравом буквально в ручном режиме», - сказала Марина Гаращенко.

В своём послании Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин говорил о введении единого сквозного регистра получателей препаратов, которые представляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. «Регистры федеральных и региональных льготников у нас работают. Как только будет понимание от Минздрава об объединении этих регистров, мы к этой работе готовы», - заявила Марина Гаращенко.