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Общество

Эксперт прогнозирует рост цен на недвижимость в Пскове на 10%

Фото: Александр Сидоренко.

В течение 2020 года цены на недвижимость в Пскове вырастут на 5-10%. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации дал директор агентства недвижимости «Авентин-Псков» Роман Максименко.

По его словам, в январе по сравнению с декабрем прошлого года на рынке недвижимости Пскова пока не произошло изменений. «Но, совершенно однозначно, что цены на недвижимость в течение 2020 года вырастут. Мой прогноз - рост на 5-10%, и он совпадает с федеральными аналитиками», - заметил эксперт. Роман Максименко подчеркнул, что в первую очередь цены будут расти из-за введения эскроу-счетов для застройщиков. Во вторую - изменения в цене будут связаны с общей макроэкономической ситуацией в стране. «Дорожает всё: от строительных материалов до тарифов на энергию. Отсюда и рост цен на недвижимость», - пояснил специалист.

Директор агентства недвижимости также сообщил, что цены на вторичное жильё «подтянутся» за «первичкой», но с небольшим опозданием. «Обычно подтягивание цен на вторичное жильё по сравнению с «первичкой» составляет от одного до двух кварталов», - уточнил Роман Максименко. Эксперт также подчеркнул, что считает сегодняшнюю цену за квадратный метр в Пскове оптимальной. «36-37 тысяч рублей за квадратный метр - очень адекватная цена. Причем в достаточно многих городах России с большим числом населения, даже в «миллионниках», примерно такая же цена за квадратный метр. Например, в Краснодаре. Там цена за квадратный метр составляет 38-41 тысяч рублей», - отметил он.

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