Минздрав планирует включить вакцину от ВПЧ в нацкалендарь прививок

15:59, 28 сентября 2026, ПАИ

Минздрав России планирует включить вакцинацию против вируса папилломы человека в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, со следующего года начнётся проведение подготовительных процедур.

«Я думаю, что уже во второй половине года сможем приступить к вакцинации девочек 12–13 лет, во всяком случае сейчас это прогнозируем», – сказал Мурашко, выступая на форуме «Мать и дитя».