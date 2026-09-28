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Общество

Туристы стали требовательнее к сервису – эксперт

Туристы стали более требовательны к сервису, чем это было пять – десять лет назад Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщила директор учреждения отдыха «Соцтурпроф» Виктория Шпакова.

Фото: ПАИ

«Они, конечно, стали требовательнее. Но и мы изменились», – ответила Шпакова.

Она также обратила внимание, что в учреждении системно уделяют внимание развитию персонала. По словам Шпаковой, одним из направлений обучения стал приём китайских гостей.

Директор учреждения отдыха отметила, что гордится коллективом. «Горжусь, что их так много, горжусь, что можно с ними работать, горжусь, что какое бы предложение я ни привнесла, это встречается только на ура. Ну вот правда, мне есть чем гордиться», – сказала Шпакова.

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