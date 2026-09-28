Интерактивную музыкальную конструкцию ​повредили вандалы в Великих Луках

16:07, 28 сентября 2026, ПАИ

Музыкальную интерактивную архитектурную форму повредили в Великих Луках. Она расположена рядом с Детской музыкальной школой имени М. П. Мусоргского, сообщили ПАИ в городской администрации.

У конструкции вырвали один из элементов, из-за чего интерактивная форма перестала работать.

«Подобные объекты устанавливаются в городе для того, чтобы сделать общественные пространства интереснее и комфортнее для жителей, особенно для детей и молодёжи. Однако из-за действий отдельных людей городское имущество, приходится восстанавливать, а средства, которые могли бы быть направлены на развитие города, – тратить на ремонт повреждённых объектов», – отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Локне на улице Советской возле домов № 3 и 5 разгромили территорию, которую жители ТОС «Вдохновение» благоустраивали на протяжении трёх лет. Злоумышленников нашли, возбуждено уголовное дело. Кроме того, вандалы сломали беседку, построенную по проекту ТОС «Монастырёк», в деревне Ущицы Куньинского района.