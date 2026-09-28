Эксперт рассказала о сроках пребывания туристов в Пскове

15:41, 28 сентября 2026, ПАИ

Большинство туристов, останавливающихся в учреждении отдыха «Соцтурпроф», проводят в Пскове две ночи. Об этом рассказала директор учреждения Виктория Шпакова в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 сентября.

По её словам, гости приезжают осознанно и планируют экскурсионную программу. В первый день после завтрака они могут отправиться в Пушкинские Горы, а на следующий – после завтрака выехать в Печоры.

Длительное проживание в гостинице встречается редко. Шпакова привела пример гостьи, которая провела в учреждении две недели и переехала из одного номера в другой. Она также заказывала завтраки, обеды и ужины. Как отметила директор учреждения, туристы нередко сообщают, что уже успели посмотреть город за время поездки. При этом, когда им рассказывают о других местах, которые можно посетить, гости зачастую говорят, что вернутся в следующий раз.