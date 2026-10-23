Игорь Иванов поздравил псковских таможенников с предстоящим юбилеем

19:51, 23 октября 2026, ПАИ

С предстоящим Днём таможенника Российской Федерации поздравил работников службы председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«В этом году праздник особенный: Федеральной таможенной службе исполняется 35 лет. За этой датой стоят годы напряжённой работы, профессионального становления, важных решений и людей, которые своим трудом вносят вклад в обеспечение безопасности и защиту интересов нашей страны», – подчеркнул он.

По словам лидера профсоюзного объединения, работа таможенника требует не только глубоких знаний и высокой ответственности, но и принципиальности, выдержки, умения принимать решения в непростых ситуациях.

«За каждым выполненным заданием ваши профессионализм, добросовестность и преданность делу. Именно из таких ежедневных усилий складываются надёжность службы и уважение к профессии», – сказал Игорь Иванов.

Он также поблагодарил ветеранов Псковской таможни, которые заложили традиции, передали молодым коллегам свои знания и опыт, внесли значительный вклад в развитие таможенной службы. Труд ветеранов таможни и сегодня служит достойным примером для новых поколений специалистов, добавил председатель облсовпрофа.

Игорь Иванов пожелал всему коллективу ведомства крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и новых профессиональных достижений.

«Пусть труд приносит удовлетворение, коллеги всегда остаются надёжной командой, а дома ждут тепло, забота и поддержка близких. Мира вам, добра и уверенности в завтрашнем дне!» – заключил он.