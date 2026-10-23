Зуд, узелки и ходы в коже: как не подхватить чесоточного клеща, объяснили псковичам

19:47, 23 октября 2026, ПАИ

Как не заразиться чесоткой, рассказали ПАИ в кожно-венерологическом диспансере Псковской области.

Как объяснили в медучреждении, чесотка является заразным заболеванием кожи, Его вызывает микроскопический клещ, который передаётся при контакте с больным или через общие вещи.

Главными признаками чесотки являются сильный зуд (особенно ночью), высыпания, узелки, характерные ходы в коже, расчёсы и риск присоединения инфекции. При этом диагноз ставит только врач – для этого обычно достаточно соскоба с кожи.

Кроме того, у людей с ослабленным иммунитетом (например, на фоне лечения онкологии) чесотка может протекать тяжелее и к ней нередко присоединяются другие инфекции, например грибковые поражения кожи.

Так, у одного из пациентов была лабораторно подтверждена чесотка с очагами эритемы и инфильтрации, что характерно для сочетанной патологии (чесотка + скабиозная лимфоплазия + микоз). У онкобольного на фоне химиотерапии иммунный ответ изменён, поэтому проявления нетипичные, а терапия будет более сложной и требующей индивидуального подбора препаратов.

Главные меры профилактики чесотки – дезинфекция вещей, осмотр контактных лиц и соблюдение мер изоляции до выздоровления, заключили в медучреждении.