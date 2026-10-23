Минтранс Псковской области ответил на критику состояния маршруток в Великих Луках

18:54, 23 октября 2026, ПАИ

Обновление подвижного состава в Великих Луках частные перевозчики ведут только за счёт собственных средств. Об этом представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона написали в ответ на комментарий читательницы районной газеты «Великолукская правда. Новости» о неудовлетворительном состоянии маршруток, сообщили ПАИ в редакции издания.

В 2026 году министерство направило перевозчикам, обслуживающим городские маршруты в Великих Луках, письмо о возможности участвовать в льготном лизинге на приобретение транспорта. Заявок на участие в программе до сих пор не поступило.

«В 2026 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Псковской области в адрес перевозчиков, обслуживающих городские маршруты в г. Великие Луки, было направлено письмо о возможности принятия участия в льготном лизинге на приобретение транспортных средств. Заявок на участие в данной программе по настоящее время не поступало», – отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты добавили, что работают над внедрением терминалов с безналичной оплатой проезда в автобусах Великих Лук. Это нужно для внедрения карты жителя ЕКП «Псковская» и предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан по постановлению правительства Псковской области № 437.

В министерстве напомнили, что в Великих Луках действуют 22 муниципальных маршрута. Их обслуживают юридические лица и индивидуальные предприниматели на автобусах малого и среднего класса. Перевозчик «Славяне» работает на маршрутной сети города с использованием автобусов большого класса.