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Власти Великих Лук объяснили, почему улицы обрабатывают пескосоляной смесью

Пескосоляной смесью продолжат обрабатывать городские дороги и тротуары Великих Лук ближайшей зимой. Почему для борьбы с наледью выбран именно этот материал, пояснил глава администрации города Андрей Беляев, отвечая на вопрос газеты «Великолукская Правда. Новости».

Фото: ПАИ

Противогололёдные материалы (ПГМ) для борьбы с зимней скользкостью применяются с учётом погодных условий – температуры воздуха, количества осадков, вида и назначения элемента дороги, в соответствии с требованиями действующих технических норм и регламентов. Они должны снижать зимнюю скользкость за счёт повышения шероховатости снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях. К комбинированным относят материалы, обладающие химическими и фрикционными свойствами, в которых количество соли по отношению к фрикционному материалу составляет не менее 5%.

Использование пескосоляной смеси в Великих Луках Андрей Беляев объяснил несколькими объективными причинами. Такие комбинированные составы относятся к группе материалов на основе сложных химических соединений – солей, в том числе на основе хлорида натрия, или обычной поваренной соли. Принцип их работы обусловлен химическими реакциями: если обычная вода замерзает при 0 градусов, то растворы солей превращаются в лёд при гораздо более низкой температуре. Таким образом, комбинированные противогололёдные смеси не только улучшают сцепление с поверхностью, но и плавят лёд.

Комбинированные ПГМ, как подчеркнул глава администрации, не так вредят окружающей среде, как химические. Реагенты группы нитратов быстро плавят лёд и сохраняют эффективность при температуре до –30 градусов, однако загрязняют почву и вредят природе, а также значительно дороже хлоридов. Наиболее безопасны однокомпонентные ПГМ – песок, гранитный щебень и мраморная крошка, но они имеют ряд ограничений по применению, а их эффективность в борьбе с наледью довольно низка.

«Таким образом, наиболее приемлемыми с точки зрения эффективности и безопасности для окружающей среды являются комбинированные противогололёдные материалы, такие как пескосоляная смесь, которая используется в Великих Луках», – пояснил Андрей Беляев.

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