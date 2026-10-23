Итоги девяти месяцев работы подвели в УФСИН России по Псковской области

19:37, 23 октября 2026, ПАИ

Заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за девять месяцев 2026 года прошло в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области. Мероприятие состоялось на базе ИК-4 под председательством начальника территориального органа Виктора Леонова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Участники коллегии обошли основные объекты ИК-4, а затем на расширенном совещании озвучили ключевые показатели работы пенитенциарного ведомства за отчётный период.

Отмечено, что задачи совершенствования надёжности охраны объектов выполнены. В учреждениях УФСИН оперативная обстановка находилась под контролем: не допущено массовых беспорядков, группового неповиновения осуждённых, побегов из-под охраны и при конвоировании.

Пристальное внимание уделили улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Также обсуждались применение альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, включая принудительные работы, и развитие института пробации.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



В ходе заседания отметили достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемы в каждом из ключевых направлений деятельности. По отдельным вопросам заслушали руководителей подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, Виктор Леонов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы на предстоящий период.