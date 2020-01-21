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Общество

Три новых ФАПа осмотрел Александр Котов в Стругокрасненском районе

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов осмотрел три новых фельдшерско-акушерских пункта в Стругокрасненском районе 21 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, ФАПы базируются в деревнях Молоди, Лудони и Ровное.

В ходе осмотра ФАПа в деревне Молоди спикер областного Собрания обратил внимание на необходимость подключения медпункта к водопроводным сетям или скважине. «Давайте с учётом, что это новое современное здание попытаемся решить вопрос с централизованным водоснабжением, чтобы не бегать с вёдрами. В наше время это смешно как-то выглядит», - отметил Александр Котов. Он предложил исполняющей обязанности главного врача больницы Алле Даниловой вместе с главой волости сделать предварительные расчёты, в какую сумму обойдётся подведение водопровода.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Отмечается, что оборудованные медицинской техникой ФАПы уже обеспечены специалистами. В деревне Лудони врач будет работать постоянно, а в населенных пунктах Молоди и Ровное фельдшеры станут работать в режиме совмещения и приезжать в деревню по графику.

«Мы видим активное участие нашего губернатора, который сам непосредственно лично контролирует исполнение национальных проектов, мы видим участие комитета здравоохранения, депутатов областного Собрания», - подвел итоги выезда Александр Котов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

В пресс-службе добавили, что места для новых ФАПов выбрали в соответствии со статистическими данными – их поставили в деревнях с населением более 100 человек.

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