Водитель мопеда попал в больницу после наезда на дорожный знак в Невельском районе

09:25, 22 января 2020, ПАИ

44-летний водитель мопеда Альфа попал в больницу с переломами бедра и плеча в результате дорожно-транспортного происшествия. Все случилось 21 января около 4:00 - мужчина столкнулся с дорожным знаком в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На 133 километре трассы Ольша-Усвяты-Невель мужчина зацепил стойку дорожного знака, после чего упал, получив два перелома – плеча и бедра. Был госпитализирован. Установлено, что в момент ДТП водитель мопеда был трезв. По факту ДТП проводится проверка.