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Общество

Совместную работу синоптиков из стран СНГ обсудят в Минске

Обсуждение плана мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности стран СНГ на ближайшие четыре года состоится 22-23 января в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ создан Межгосударственным советом по гидрометеорологии СНГ при участии стран-участниц Содружества. Он направлен на укрепление и расширение международного взаимодействия в сфере гидрометеорологии.

Проект создан по итогам XVIII Всемирного метеорологического конгресса, состоявшегося в июне 2019 года в Женеве, где были озвучены приоритеты Всемирной метеорологической организации на следующие четыре года. К ним относятся повышение готовности к экстремальным гидрометеорологическим явлениям и снижение числа потерь жизни и имущества, поддержка принятия решений, обоснованных с климатической точки зрения, для повышения адаптации к климатическим рискам.

После согласования экспертами разработанный документ будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Экономического совета СНГ.

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