Кандидаты на пост главы Печорского района от «Единой России» сойдутся на дебатах

12:08, 22 января 2020, ПАИ

Дебаты кандидатов на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» пройдут в среду, 22 января, в Доме культуры Нового Изборска. Это первая в череде встреч потенциальных кандидатов, по итогам которых жители района на предварительном голосовании будут принимать решение о том, кто представит единороссов на выборах главы муниципалитета, передает корреспондент Псковского агентства информации. Всего запланировано пять встреч.

Участниками предварительного голосования в Печорском районе станут директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Ранее глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов отказался от участия в выборах на пост главы и отклонил свою заявку на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от партии.

Процедура предварительного голосования назначена на воскресенье, 2 февраля.