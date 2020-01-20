Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района

17:33, 20 января 2020, ПАИ

Глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов принял решение не участвовать в выборах главы района. Он также отклонил свою заявку на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» в главы Печорского района. Об этом Кирилл Кононов сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Оценил свои силы, взвесил, и принял решение сойти с предвыборной гонки. В выборах участвовать не буду», — заявил Кирилл Кононов.

В списке участников предварительного голосования партии, которое намечено на 2 февраля, остались три кандидата: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина.

До 13 февраля проходит выдвижение кандидатов, а досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Пост главы муниципалитета стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.