0
12:22
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
12:12
Оксана Федорова предстала в образе царицы
11:34
Кампус преткновения: Оставшийся без работы подрядчик оспаривает решение ПсковГУ
10:40
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта
10:06
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России
09:44
Подснежники зацвели под Псковом в конце января
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Еще новости
Общество

Кампус преткновения: Оставшийся без работы подрядчик оспаривает решение ПсковГУ

Кампус Псковского государственного университета. Фото: Дарья Хваткова.

Компания «ОпрСтрой» передала в средства массовой информации открытое письмом. В нем перечислены претензии к ПсковГУ, на объекте которого компания работала. Речь идет о кампусе — здании на берегу реки Великой в Пскове, в котором планируется разместить общежитие и ряд подразделений вуза. Подрядчик настаивает на том, что заказчик в предпринял шаги по расторжению договора в августе 2019 года, в одностороннем порядке подписал акт передачи площадки, а в сентябре госконтракт на реконструкцию был заключен с новым подрядчиком. При этом, настаивают в компании «ОпрСтрой», работы на объекте не ведутся, отсутствие отопления и протечки кровли создают опасность «нанесения непоправимого урона» выполненной ранее отделке.

«После информирования администрации Псковской области и с согласия Минобрнауки России университет был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке», - сообщили Псковскому агентству информации в ПсковГУ.

По словам представителей университета, ООО «ОпрСтрой» вело работу по реконструкции бывшей гостиницы «Интурист» в качестве генерального подрядчика с февраля 2018 года. Завершить все планировалось в декабре 2018 года.

«Но ввиду медленных темпов производства работ действие контракта пришлось пролонгировать до августа 2019 года. Ежедневно проводились совещания с представителями ООО «ОпрСтрой», направленные на выработку мер по сокращению сроков и увеличению объёмов строительства. Университет делал всё возможное для реализации таких мер, однако существенного сдвига в работе ООО ОпрСтрой» достичь не удалось», - отметили в университете.

Кроме того, в августе 2019 года генеральный директор подрядчика Владимир Новосельцев в рамках очного совещания в Минобрнауки России «заявил о невозможности завершения работ реконструкции в срок в виду отсутствия оборотных средств». Это и стало поводом для консультаций университета и последующего принятия решения о расторжении договора.

«Арбитражным судом Псковской области 21.01.2020 принято решение, подтверждающее законность расторжения договора с ООО «ОпрСтрой», - подчеркнули в ПсковГУ.

При этом в университете особо отметили, что «говоря о своих убытках ООО «ОпрСтрой» умалчивает о полученных доходах при реализации договора, а также забывает о тех издержках, которые понёс город Псков и университет от неисполнения ООО «ОпрСтрой» своих обязательств».

В ПсковГУ добавили, что в настоящее время в Арбитражном суде Псковской области идет судебный процесс по работам, которые были выполнены данным подрядчиком и их оплате. Некоторые из субподрядчиков обратились в Арбитражные суды Псковской области и Санкт-Петербурга с исковыми требованиями к ООО «ОпрСтрой», причиной стала задержка оплаты за выполненные на объекте работы. «Университет выступает в таких делах в качестве третьего лица и в рамках закона поддерживает требования субподрядчиков к ООО «ОпрСтрой»,- добавили в ПсковГУ.

Сейчас заключен договор строительного подряда с государственным предприятием ФСИН России. «Предприятию передан объект строительства и оно обеспечивает надлежащую техническую сохранность объекта. Угроза объекту и оборудованию отсутствует. Все виды работ по завершению реконструкции университетского кампуса выполняются по согласованному графику производства работ», - подытожили в вузе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Оксана Федорова предстала в образе царицы
23 января 2020
Оксана Федорова предстала в образе царицы
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта
23 января 2020
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта 1
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России
23 января 2020
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России
Подснежники зацвели под Псковом в конце января
23 января 2020
Подснежники зацвели под Псковом в конце января
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
22 января 2020
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22 января 2020
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия

Идет загрузка...