Кампус преткновения: Оставшийся без работы подрядчик оспаривает решение ПсковГУ

11:34, 23 января 2020, ПАИ

Компания «ОпрСтрой» передала в средства массовой информации открытое письмом. В нем перечислены претензии к ПсковГУ, на объекте которого компания работала. Речь идет о кампусе — здании на берегу реки Великой в Пскове, в котором планируется разместить общежитие и ряд подразделений вуза. Подрядчик настаивает на том, что заказчик в предпринял шаги по расторжению договора в августе 2019 года, в одностороннем порядке подписал акт передачи площадки, а в сентябре госконтракт на реконструкцию был заключен с новым подрядчиком. При этом, настаивают в компании «ОпрСтрой», работы на объекте не ведутся, отсутствие отопления и протечки кровли создают опасность «нанесения непоправимого урона» выполненной ранее отделке.

«После информирования администрации Псковской области и с согласия Минобрнауки России университет был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке», - сообщили Псковскому агентству информации в ПсковГУ.

По словам представителей университета, ООО «ОпрСтрой» вело работу по реконструкции бывшей гостиницы «Интурист» в качестве генерального подрядчика с февраля 2018 года. Завершить все планировалось в декабре 2018 года.

«Но ввиду медленных темпов производства работ действие контракта пришлось пролонгировать до августа 2019 года. Ежедневно проводились совещания с представителями ООО «ОпрСтрой», направленные на выработку мер по сокращению сроков и увеличению объёмов строительства. Университет делал всё возможное для реализации таких мер, однако существенного сдвига в работе ООО ОпрСтрой» достичь не удалось», - отметили в университете.

Кроме того, в августе 2019 года генеральный директор подрядчика Владимир Новосельцев в рамках очного совещания в Минобрнауки России «заявил о невозможности завершения работ реконструкции в срок в виду отсутствия оборотных средств». Это и стало поводом для консультаций университета и последующего принятия решения о расторжении договора.

«Арбитражным судом Псковской области 21.01.2020 принято решение, подтверждающее законность расторжения договора с ООО «ОпрСтрой», - подчеркнули в ПсковГУ.

При этом в университете особо отметили, что «говоря о своих убытках ООО «ОпрСтрой» умалчивает о полученных доходах при реализации договора, а также забывает о тех издержках, которые понёс город Псков и университет от неисполнения ООО «ОпрСтрой» своих обязательств».

В ПсковГУ добавили, что в настоящее время в Арбитражном суде Псковской области идет судебный процесс по работам, которые были выполнены данным подрядчиком и их оплате. Некоторые из субподрядчиков обратились в Арбитражные суды Псковской области и Санкт-Петербурга с исковыми требованиями к ООО «ОпрСтрой», причиной стала задержка оплаты за выполненные на объекте работы. «Университет выступает в таких делах в качестве третьего лица и в рамках закона поддерживает требования субподрядчиков к ООО «ОпрСтрой»,- добавили в ПсковГУ.

Сейчас заключен договор строительного подряда с государственным предприятием ФСИН России. «Предприятию передан объект строительства и оно обеспечивает надлежащую техническую сохранность объекта. Угроза объекту и оборудованию отсутствует. Все виды работ по завершению реконструкции университетского кампуса выполняются по согласованному графику производства работ», - подытожили в вузе.