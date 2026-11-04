МЧС призвало жителей Псковской области соблюдать правила безопасности на кухне

19:18, 04 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании кухонного оборудования. Большинство возгораний в жилых помещениях происходит именно на кухне – из-за неисправности техники или неосторожного обращения с огнём, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Специалисты рекомендуют во время готовки не оставлять еду без присмотра, быть осторожными с маслом вблизи источников огня, готовить с собранными волосами и закатанными рукавами.

Особое внимание уделяется эксплуатации электроприборов и чистоте рабочих поверхностей. В домах, где есть дети или животные, следует соблюдать дополнительные меры: не оставлять детей на кухне без присмотра и перед уходом из дома отключать электроплиту.

При возникновении пожара или задымления необходимо звонить по телефонному номеру 101 или 112.