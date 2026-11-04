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Общество

МЧС призвало жителей Псковской области соблюдать правила безопасности на кухне

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании кухонного оборудования. Большинство возгораний в жилых помещениях происходит именно на кухне – из-за неисправности техники или неосторожного обращения с огнём, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Специалисты рекомендуют во время готовки не оставлять еду без присмотра, быть осторожными с маслом вблизи источников огня, готовить с собранными волосами и закатанными рукавами.

Особое внимание уделяется эксплуатации электроприборов и чистоте рабочих поверхностей. В домах, где есть дети или животные, следует соблюдать дополнительные меры: не оставлять детей на кухне без присмотра и перед уходом из дома отключать электроплиту.

При возникновении пожара или задымления необходимо звонить по телефонному номеру 101 или 112.

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