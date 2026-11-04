Врач объяснила, почему к вечеру тянет на сладкое и алкоголь

19:15, 04 ноября 2026, ПАИ

К концу дня человеку труднее удержаться от сладкого или алкоголя: уставший мозг хуже сопротивляется быстрым удовольствиям. Об этом рассказала психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова, пишет «Газета.Ru».

По её словам, мозг расходует в организме больше всего ресурсов, а львиная доля энергии уходит на осознанную работу, планирование и принятие решений, которых за день накапливается немало. К вечеру префронтальная кора, отвечающая за волю и контроль, утомляется и любое действие (отказаться от десерта или от лишней рюмки) требует всё больше усилий. Лимбическая же система, связанная с эмоциями и автоматизмами, работает с утренней интенсивностью и по-прежнему быстро откликается на желание. При хроническом стрессе запас воли иссякает уже к середине дня, подчеркнула Ирина Павлова.

Проще всего восполнить ресурс тем, что не требует усилий: скроллинг приносит новую информацию, сладкое – быструю глюкозу, импульсивная покупка даёт ощущение достигнутой цели, а алкоголь снижает напряжение. Но усталость при этом никуда не уходит, отметила психолог и посоветовала начинать восстанавливаться с тела: несколько спокойных вдохов и выдохов, стакан воды и короткая прогулка помогут вернуть контакт с собственными ощущениями.