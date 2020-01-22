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Олег Шляхтюк покинул пост главы администрации городского поселения «Пушкиногорье»

Олег Шляхтюк покинул пост главы администрации городского поселения «Пушкиногорье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации городского поселения.

Со своего поста экс-глава городского поселения ушёл по собственному желанию. На его место назначена заместитель главы администрации городского поселения Елена Никитина.

Ранее Олег Шляхтюг был назначен районным Собранием депутатов на пост главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» по результатам конкурса.

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