Собственная театральная премия появится в Псковской области

16:32, 23 января 2020, ПАИ

Собственная театральная премия появится в Псковской области, сообщил на встрече с театральными деятелями региона губернатор Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Принято решение о том, что ежегодно будет проводиться церемония вручения театральных премий», - заявил глава региона. По его словам, на подготовку мероприятия планируется выделить 600 тысяч рублей.

В течение февраля губернатор попросил театральных деятелей представить своё видение мероприятия и примерный сценарий премии. Подготовкой церемонии займутся все структурные подразделения Театрально-концертной дирекции региона: Псковский академический театр драмы, областная филармония и Театр кукол.