В 99% случаев псковичи становятся жертвами мошенников из других регионов страны

12:25, 24 января 2020, ПАИ

99% мошенников, которые обманывают жителей Псковской области, проживают в других регионах страны. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский 24 на пресс-конференции, посвященной дистанционному мошенничеству в Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На территории Псковской области, как заверил полицейский, мошеннических банд нет, это единичные преступники и они быстро попадаются. В Великих Луках выявили 17 эпизодов по одной банде с 2015 года. Мошенник из острова «продавал» товары по предоплате.

«Статистика печальная в плане раскрываемости таких преступлений. У нас не до конца хватает технологий», - добавил Александра Полатовский.

По его словам, за последние 5 лет в пять раз увеличилось количество таких преступлений. Полицейский отметил, что преступление совершают совершенно разные люди – от студентов до организованных групп, целых колл-центров. Звонки мошенники производят через IP-телефонию. Внешне номера напоминают телефоны горячей линии, используются также короткие номера банков.

«Служба безопасности банка сама никогда не звонит, это надо уяснить. Все вопросы по безопасности решаются через отделение», - подчеркнул Александр Полатовский.

Псковская область находится на 7 месте по России по раскрываемости мошенничества, а также на 40-м - по раскрываемости краж. Статистика постепенно улучшается, добавил представитель УМВД.