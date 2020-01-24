Жители Псковской области собрали деньги на лечение двухлетней Мирославы Назаровой
Для лечения двухлетней Мирославы Назаровой из Пскова собрали средства на лечение. Об этом Псковскому агентству информации сообщило Псковское областное отделение Российского детского фонда.
В свои два года Мирослава не может самостоятельно держать голову, ее не слушаются ноги и руки. Кроме того, наблюдаются частые приступы эпилепсии. Мама девочки регулярно соблюдает рекомендации врачей – занимается с дочкой, ходит на массаж, гимнастику, в бассейн.
В 8 месяцев девочка перенесла менингит, теперь ей требуется постоянное лечение и реабилитация. Очередной цикл реабилитации стоит 196 100 рублей. Собрать сумму помогли псковичи. Более 121 тысяч рублей пожертвовали граждане, совершая перевод средств на счет Детского фонда, а также жертвуя в копилку, установленную в одном из магазинов. Свыше 74 тысяч рублей добавили из средств, собранных на рождественской ярмарке, которую каждый год проводят ученики и педагоги Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Мама девочки поблагодарила всех, кто принял участие в сборе средств и перечислял необходимые для лечения деньги.