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Общество

Жители Псковской области собрали деньги на лечение двухлетней Мирославы Назаровой

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для лечения двухлетней Мирославы Назаровой из Пскова собрали средства на лечение. Об этом Псковскому агентству информации сообщило Псковское областное отделение Российского детского фонда.

В свои два года Мирослава не может самостоятельно держать голову, ее не слушаются ноги и руки. Кроме того, наблюдаются частые приступы эпилепсии. Мама девочки регулярно соблюдает рекомендации врачей – занимается с дочкой, ходит на массаж, гимнастику, в бассейн.

В 8 месяцев девочка перенесла менингит, теперь ей требуется постоянное лечение и реабилитация. Очередной цикл реабилитации стоит 196 100 рублей. Собрать сумму помогли псковичи. Более 121 тысяч рублей пожертвовали граждане, совершая перевод средств на счет Детского фонда, а также жертвуя в копилку, установленную в одном из магазинов. Свыше 74 тысяч рублей добавили из средств, собранных на рождественской ярмарке, которую каждый год проводят ученики и педагоги Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Мама девочки поблагодарила всех, кто принял участие в сборе средств и перечислял необходимые для лечения деньги.

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