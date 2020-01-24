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Общество

Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Освобождение Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков далось высокой ценой, отметил в своём поздравлении с 76-летием освобождения района губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Более трех сотен деревень были разрушены врагом, каждый седьмой житель погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Этот вклад в победу навсегда останется в памяти россиян, как и невероятный труд тех, кто восстанавливал район, помогал заново поднимать хозяйство, строить дома и современную инфраструктуру», — подчеркнул глава региона в поздравительном адресе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, особые слова благодарности Михаил Ведерников адресовал ветеранам. «Вы — наша гордость и пример для подражания. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными вашего наследия, с уважением и благодарностью относиться к свидетелям и участникам тех событий», — заявил губернатор. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия.

Поздравительный адрес главы региона был зачитан на торжественном мероприятии «Минувших лет святая память», которое состоялось в Булынинском сельском Доме культуры, куда пришли ветераны, местные жители и представители власти.

 «Мы с гордостью и трепетом в сердце храним память о наших земляках — истинных патриотах своей страны и настоящих героях», — подчеркнул в своем выступлении глава Великолукского района Сергей Петров.

По окончании мероприятия участники встречи возложили гирлянды памяти славы на двух захоронениях, которые расположены в деревне Булынино.

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