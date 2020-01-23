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Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В лесу под Санкт-Петербургом в районе поселка Парголово правоохранительные органы обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки-блогера, сообщают «Невские новости».

Отмечается, что погибшая девушка публиковала ролики на YouTube и вела свой Telegram-канал. В своих публикациях юная блогер рассказывала о свиданиях с миллионерами, опыте употребления наркотиков и путешествиях автостопом.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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