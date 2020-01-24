Мобильный десант Псковского Красного Креста провел занятие в Москвинской школе

21:26, 24 января 2020, ПАИ

Сегодня, 24 января, мобильный информационный десант Псковского Красного Креста посетил Москвинскую среднюю школу в деревне Кирово Псковского района, где провел день знаний по курсу «Профилактика травматизма и подготовка к реагированию на ЧС для детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Фото Псковского Красного Креста

Москвинская школа – это одна из 8 школ в регионе, в которой организован пункт питания Красного Креста для 55 детей из семей, оказавшихся в кризисной ситуации.

Фото Псковского Красного Креста

Для 28 учащихся начальных классов специалисты Красного Креста организовали необычный урок-знакомство с основами оказания первой помощи. Экспресс-курс познакомил ребят с принципами оказания первой помощи при различных травмах и ранениях.

В игровой форме с помощью специальной куклы для тренинга «Анри» школьники познакомились с «Азбукой первой помощи». Ребята узнали не только самые простые приемы оказания первой помощи, но и разобрались в том, когда нужно вызывать скорую помощь.

Фото Псковского Красного Креста

В процессе урока ребята быстро усвоили алгоритм действий и с нескрываемым удовольствием участвовали в импровизированных сценках, когда нужно было оказать первую помощь другу, который получил травму. За активными действиями время урока пролетело незаметно, и школьники с явным сожалением расставались с необычным новым другом, который научил их важному делу- грамотно оказывать неотложную помощь себе и своим друзьям.

Фото Псковского Красного Креста

Для среднего звена – 36 учеников с 5 по 8 класс – состоялось занятие по основам реагирования на ЧС «Огонь». Вместе с ребятами рассмотрели такие вопросы как не допустить пожара дома и действия при пожаре в школе.

Фото Псковского Красного Креста

Инструктор Красного Креста рассказал ребятам о том, что такое пожар и какими средствами его можно потушить. Особое внимание уделили подручным средствам тушения. Сделали важный вывод, что не каждое возгорание можно тушить водой, а в некоторых случаях необходимо как можно быстрее вызвать спасательную службу. Важной частью занятия стала отработка навыка вызова специальных служб – алгоритм разговора и его ключевые моменты. Во второй части урока ребята вспомнили знаки пожарной безопасности и их значения, еще раз проработали действия при эвакуации.

Занятия входят в расширенный курс Красного Креста «Профилактика травматизма и подготовка к реагированию на ЧС для детей», который состоит из 7 тем: «Курс Анри», «Огонь – друг или враг», «Безопасная дорога», «Безопасность на воде», «Собираемся в лес», «Опасные незнакомцы» и «Лёд», рассчитанный на детей в возрасте 10-14 лет.

Вместе с этим сотрудники Псковского Красного Креста приглашают принять участие в благотворительной акции «Народный обед ребенку». Пожертвования пойдут для помощи детям, попавшим в беду, или находящимся в трудной жизненной ситуации.