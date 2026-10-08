Стартовал новый сезон всероссийского отбора лучших практик активного долголетия

11:21, 08 октября 2026, ПАИ

Приём заявок на новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие» стартовал 1 октября. Организатором выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России в рамках национального проекта «Семья». Об этом ПАИ сообщили организаторы отбора.

К участию приглашаются организации любой юридической формы, включая социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, предпринимателей, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы власти, инициативные группы граждан и физических лиц. Подать заявку можно до 30 ноября по одному из пяти направлений: системы информирования о программах для старшего поколения, системные практики, использование региональной и муниципальной инфраструктуры, практики для мужчин 60+, инновационные практики активного долголетия.

Проекты в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» смогут пройти бесплатную оценку специалистов-гериатров Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета и получить дополнительный балл, а также тег #ЗдоровоеДолголетие в сборнике финалистов.

«Отбору лучших практик активного долголетия – семь лет. Он уже стал ожидаемым событием для организаторов проектов для людей старшего возраста во всех регионах. В этом году мы ждём новые практики, показывающие, как системно в регионах выстроена работа с заботой и поддержкой людей 60+. Надеемся увидеть новые эффективные инструменты информирования о возможностях для старшего поколения», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проекты ста финалистов будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие – 2026» и получат информационную и методическую поддержку. Победители в двух номинациях дополнительно будут награждены денежным призом в размере 500 тысяч рублей на развитие проекта. Подведение итогов и церемония награждения запланированы на март 2027 года.