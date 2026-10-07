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Общество

В Псковской области 20 беременных жён военнослужащих получили пособие от СФР

20 беременных жён военнослужащих в Псковской области получили единовременное пособие от регионального отделения Социального фонда России с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе реготделения Соцфонда.

Фото: ПАИ

Выплата положена будущим мамам, состоящим в браке с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или мобилизации. Мера поддержки направлена на благополучие молодых семей, в которых скоро появится ребёнок.

«Социальный фонд выплачивает пособие супругам военнослужащих по призыву (мобилизации) и жёнам курсантов первого курса военных образовательных организаций со сроком беременности не менее 180 дней. Размер выплаты в 2026 году составляет 45 054,24 рубля», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Заявление на единовременное пособие необходимо подать не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву (мобилизации). Сделать это можно на портале «Госуслуги», лично в клиентской службе СФР или МФЦ. Из документов потребуется справка о прохождении супругом военной службы по призыву (мобилизации).

Специалисты отделения СФР по Псковской области в десятидневный срок примут решение, а средства перечислят в течение пяти рабочих дней.

Получить подробную консультацию по вопросам мер социальной поддержки обеспечения граждан можно по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области 8-800 100-00-01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и MAX.

Ранее сообщалось, что почти 190 тысяч псковских пенсионеров получают различные выплаты из Соцфонда.

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