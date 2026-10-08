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Соцсфера

Почти семь тысяч учителей в Псковской области получают пенсию за педагогический стаж

Почти семь тысяч учителей в Псковской области получают пенсию за педагогический стаж, сообщили ПАИ в пресс-службе реготделения Соцфонда.

Фото: ПАИ

Пенсия назначается через пять лет после 25 лет педагогического стажа при величине индивидуального пенсионного коэффициента не меньше 30.

При этом в стаж входят не только периоды преподавания, но и время обучения по программам повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования, если работодатели уплачивали за педагога страховые взносы. Например, если у учителя есть 25 лет педагогического стажа в 2026 году, то право на досрочную страховую пенсию по старости у него появится в 2031 году.

Проверить свой стаж педагоги могут в выписке из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах», а также в клиентских офисах Социального фонда и МФЦ. Аналогичным образом можно уточнить предпенсионный статус.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 20 беременных жён военнослужащих получили пособие от СФР.

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