Прожиточный минимум в 2027 году проиндексируют на 6,8%

13:32, 08 октября 2026, ПАИ

Прожиточный минимум проиндексируют на 6,8 % в следующем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.

«Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8 %», – передаёт его слова РИА Новости.

Так, размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года увеличат на 6,8 %.

XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главной темой форума стали социально ориентированные технологии как инструмент достижения национальных целей.