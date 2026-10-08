Прожиточный минимум в 2027 году проиндексируют на 6,8%
Прожиточный минимум проиндексируют на 6,8 % в следующем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
«Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8 %», – передаёт его слова РИА Новости.
Так, размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года увеличат на 6,8 %.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главной темой форума стали социально ориентированные технологии как инструмент достижения национальных целей.