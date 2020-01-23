Более 250 тысяч рублей украл лжебанкир с карты псковича

19:48, 25 января 2020, ПАИ

В Пскове местный житель лишился более 250 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил псковичу, что якобы, злоумышленники могут украсть с его карты деньги, а после попросил перевести средства с карты на запасной счёт.

В результате со счета мужчины были похищены более 250 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.