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Общество

Полиции Пскова требуются сотрудники

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, заработная плата сотрудника начинается от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Также есть возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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