Две машины в час: очереди образовались на российско-эстонской границе в Псковской области

19:34, 30 сентября 2026, ПАИ

Напряжённая ситуация со скоплением очередей физических лиц и грузовых автомобилей, выезжающих из России в Эстонию, наблюдается в течение дня сегодня, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СЗТУ России.

В частности, наблюдается ограничения движения грузовых автомобилей, убывающих из РФ через эстонские пункты пропуска «Лухамаа» и «Койдула» (сопредельные российские – МАПП «Шумилкино» и «Куничина Гора»). Пропускают в среднем по одной-две машины в час или не принимают вообще.

Также в сопредельном с российским МАПП «Ивангород» пограничном пункте пропуска «Нарва-1» эстонские государственные органы периодически закрывают проход на эстонскую сторону по пешеходному мосту, по которому следуют граждане из России на территорию соседнего государства, и приостанавливают пропуск лиц.

Эстонские контролирующие органы усилили меры досмотра перемещаемых товаров, отметили в ведомстве.