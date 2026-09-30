Чудское озеро и Выбуты: ветераны СВО назвали свои места силы для восстановления

18:30, 30 сентября 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции Валерий Хруцкий и Артём Стозий рассказали на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября, о местах в Псковской области, которые помогают им восстанавливаться после возвращения из зоны боевых действий.

«Меня вдохновляет Чудское озеро. Это моё место силы. Там было Ледовое побоище. Не каждый регион может похвастаться такими местами. В том числе с него начинались великие победы», – поделился Артём Стозий.

По его словам, такие места дают ощущение связи с историей и помогают понять, что регион имеет богатое наследие, которое продолжает жить и сегодня.

Для другого ветерана, Валерия Хруцкого, местом силы стал мемориальный комплекс в Выбутах на берегу реки, где похоронены его товарищи.

«Мне нравится ходить по лесу. По сравнению с тем лесом, где мы гуляли до этого три года, здесь тишина и покой. Для меня место силы – это Выбуты. Там на берегу реки установили комплекс, где лежат наши товарищи. Меня туда тянет. Он очень монументально сделан», – подчеркнул Валерий Хруцкий.

Он отметил, что имеет музыкальное образование и в прошлом был звонарём – его позывным в зоне СВО был «Звонарь». Сейчас он приезжает в церковь в Выбутах, чтобы звонить в колокола.

«Выбуты – место очень энергетически насыщенное. Наверное, это связано с тем, что наш народ здесь жил ещё в старину», – добавил Валерий Хруцкий.