Территориальные бренды в России развиваются разрозненно – эксперт

18:11, 30 сентября 2026, ПАИ

Территориальные бренды в России развиваются разрозненно и требуют единых правил, заявила президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее региона».

«Я благодарна организаторам за такой прекрасный форум, потому что тема созрела. Она не нова, брендирование сейчас как никогда актуально. Но, к сожалению, бренды разрознены. Требуются определённые усилия со стороны государства и бизнеса, чтобы получить эффект для процветания бизнеса и для усиления самих регионов и их экономики», – сказала она.

Шереметкер отметила, что участники форума отметили разрозненное понимание темы брендов со стороны различных структур: «Говоря о брендах территорий, люди часто говорят о продуктовых, туристических продуктах. Для эффективной работы необходима разработка определённых правил. Тогда у всех будет понимание, чем они отличаются».

Эксперт также подчеркнула, что в стране существует много мер поддержки и появляются новые, и отметила поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в сфере туризма: «Замечательно, что первое лицо погружено в эту тему».

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.