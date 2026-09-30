Псковичей приглашают поучаствовать в раскопках на территории бывшего рынка

19:18, 30 сентября 2026, ПАИ

Поучаствовать в раскопках на территории бывшего Белорусского рынка в Пскове приглашает региональный археологический центр.

Принять участие в изучении культурного слоя в центре города Пскова – в раскопе на территории Старого рынка (между улицами Карла Маркса и Ленина) – можно будет 3 октября.

Участниками могут стать любые желающие в возрасте от 18 лет. Количество мест ограничено – до десяти человек.

Для работ в раскопе рекомендуется одеться по погоде в удобные рабочие одежду и обувь, взять с собой перчатки и питьевую воду. Общий сбор запланирован в 09:20 у входа со стороны улицы Карла Маркса.

«Приходите за уникальными впечатлениями и открытиями!» – отметили в археологическом центре.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров.

На месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой, площадками для проведения мастер-классов, детской игровой зоной и комплексным благоустройством прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.