Скончался бывший руководитель одного из отделов администрации Пскова

18:32, 30 сентября 2026, ПАИ

В возрасте 69 лет скончался Андрей Евгеньевич Изюмов, который посвятил 17 лет работе в администрации города Пскова и всю свою жизнь сфере строительства и инженерии. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

С 2006 по 2023 год Андрей Евгеньевич занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Он принимал активное участие в разработке генерального плана и правил землепользования и застройки города, местных нормативов градостроительного проектирования, занимался формированием земельных участков для многоквартирных жилых домов.

«Андрей Евгеньевич всегда был уважаем среди коллег. Он отличался высокой самоотдачей, ответственностью, профессионализмом, организаторскими способностями и человеческими качествами. Неоднократно отмечался руководством администрации Псковской области, администрации города Пскова, главой города Пскова», – отметили в администрации.

Прощание состоится 9 октября в 11:00 в храме Александра Невского. В администрации выразили соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что скончался экс-директор Псковского кооперативного техникума.