Бренды российских регионов представили на форуме в Пскове

18:33, 30 сентября 2026, ПАИ

Питч-сессию территориальных брендов проводит креативный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Роман Левшин в рамках форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» сегодня, 30 сентября. Мероприятие организовали в зале событий гостиничного комплекса «Квартал Мейера» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

































Первым стал бренд «Вкус Верхневолжья» как инструмент развития туризма и поддержки местного бизнеса. Его представила президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер. Социальная задача бренда – популяризация качественного преимущества жизни в Тверской области как на экологически чистой территории Центрального федерального округа. Среди экономических задач – увеличение объёмов продаж продукции предприятий участников проекта: кофе, мармелада, молока и не только.

Проект предусматривает оптимизацию затрат на маркетинг и продвижение. В планах – продолжить проведение фестиваля и разработать экомаршрут выходного дня. Конечная точка – продвижение «Вкуса Верхневолжья» за рубежом.

Заместитель директора по проектному управлению и наставник в детском технопарке «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая рассказала о технологических проектах для Снетогорского монастыря. Среди них – восстановление цветов фресок с помощью ИИ, выставка с дополненной реальностью, посвящённая жизни в монастыре, виртуальный тур, 3D-реконструкция колокольни, интерактивный макет монастыря и т. д. Всё это создали школьники в возрасте от 12 до 18 лет.

«Так удаётся популяризовать Псковскую область через проекты, созданные детьми», – подчеркнула Виктория Зарецкая.

Предпринимательница Анастасия Чугунова рассказала о бренде «8merch»: как можно представить культурный код Пскова в одежде. Основатель известной улиточной фермы и бренда «Эскарго д’Ор» (Escargot D'Or) в Псковской области Алексей Корочкин также представил свой бренд и объяснил, как удалось найти нишу буквально под ногами. Производство удалось развить в том числе и благодаря грантам. Гости приезжают как индивидуально, так и группами – не только попробовать улиток, но и получить незабываемые эмоции.

«Мы свой проект продвигали вместе с регионом – это именно псковская улитка, дар природы. Такие улитки растут пять-шесть лет», – обратил внимание Алексей Корочкин.

Директор Информационного туристского центра Республики Карелия Артём Мюллер выступил в ходе мероприятия с презентацией «Мастерская северных путешествий: как создавать смыслы в Карелии». Особо он подчеркнул аутентичную гастрономию: это уха на сливках, вяленые ягоды и варенье, калитки с различными начинками, карельский бальзам и различные настойки.

«Приезжайте и любите Карелию. Добро пожаловать», – призвал он.

Также в ходе питч-сессии выступили участники форума из Калужской, Архангельской, Свердловской, Смоленской областей и других регионов.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.