Обломки самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в болотах Невельского района

17:14, 26 января 2020, ПАИ

В Невельском районе поисковые отряды «Гвоздика» и «Патриот 60» обнаружили место падения самолёта ПЕ-2 времён Великой Отечественной войны, сообщается в группе Невеля в «ВКонтакте».

Ведутся подготовительные работы для того, чтобы поднять обломки фюзеляжа. «Сложность заключается в том, что место падения находится в болоте, - пояснили поисковики. - Основные части самолёта находятся под толстым слоем ила на глубине около пяти метров».

В 2016 году поисковый отряд «Патриот 60» обнаружил и поднял обломки самолёта ИЛ-2. Вместе с самолётом были найдены останки стрелка, его имя установлено, а останки переданы родственникам.