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Общество

Обломки самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в болотах Невельского района

Фото из группы "ВКонтакте" НЕВЕЛЬ - the best of the best

В Невельском районе поисковые отряды «Гвоздика» и «Патриот 60» обнаружили место падения самолёта ПЕ-2 времён Великой Отечественной войны, сообщается в группе Невеля в «ВКонтакте».

Фото из группы "ВКонтакте" НЕВЕЛЬ - the best of the best

Ведутся подготовительные работы для того, чтобы поднять обломки фюзеляжа. «Сложность заключается в том, что место падения находится в болоте, - пояснили поисковики. - Основные части самолёта находятся под толстым слоем ила на глубине около пяти метров».

Фото из группы "ВКонтакте" НЕВЕЛЬ - the best of the best

В 2016 году поисковый отряд «Патриот 60» обнаружил и поднял обломки самолёта ИЛ-2. Вместе с самолётом были найдены останки стрелка, его имя установлено, а останки переданы родственникам.

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