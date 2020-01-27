Дорогу до границы с Белоруссией отремонтируют в Себежском районе

12:13, 27 января 2020, ПАИ

В Себежском районе будут отремонтированы 3,711 километра дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией на участке км 80+439 – км 84+150. Подрядчика для проведения работ ищет управление автомобильных дорог Псковской области. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта по ремонту дороги составляет 46 млн 137 тысяч 85 рублей. Средства выделяются из областного бюджета в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявки принимаются до 3 февраля. Аукцион по выбору подрядчика состоится 5 февраля.

Согласно техническому заданию, капитально отремонтировать дорогу нужно будет до 1 августа. Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений и технических класса и категорий дорог.