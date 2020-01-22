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Политика

Внеочередная сессия Псковской гордумы пройдёт 28 января

28 января в 16:00 в Пскове в здании гордумы (улица Некрасова, 14) состоится внеочередная 34-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующее постановление за подписью главы Пскова Елены Полонской опубликовано на сайте муниципалитета.

В проект повестки включены три вопроса. В частности, депутатам предстоит рассмотреть поправки к бюджету Пскова на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Также народные избранники обсудят привлечение кредитных ресурсов и возможность дачи согласия на закрепление на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №56 «Ягодка» нежилого здания на улице Балтийской, 11б в деревне Борисовичи Псковского района.

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