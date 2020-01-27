Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства

19:54, 27 января 2020, ПАИ

27 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководителем регионального управления федерального казначейства Дмитрием Губиным вопросы совершенствования бюджетных отношений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, была затронута тема об особенностях работы муниципалитетов на едином портале бюджетной системы. С 1 января этого года районам необходимо размещать на нем финансовые отчеты. «Это новая задача, в первое время будет сложно. В конце января состоится совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором будут присутствовать представители комитета по финансам и финансовых отделов муниципалитетов. На нем расскажут об особенностях работы с системой», - отметил Дмитрий Губин.

Михаил Ведерников подчеркнул, что срывов по предоставлению необходимых документов регион не допустит. В связи с этим губернатор поручил руководству управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области проинформировать муниципалитеты о важности своевременного предоставления отчетности, а также правильной работы на едином портале. «Мы займемся отладкой механизма», - заметил глава региона.

После этого стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества. В частности, речь шла о возможности казначейского сопровождения строительства и реконструкции крупных объектов в Псковской области.