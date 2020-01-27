0
21:20
Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области
20:03
Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов
19:54
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
18:13
Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета
18:00
Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда»
17:24
Опрос ПАИ: Что вы знаете о блокаде Ленинграда
16:08
Виктор Остренко: «Народное признание» находит героя среди тех, кто за этим признанием не гонится
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства

27 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководителем регионального управления федерального казначейства Дмитрием Губиным вопросы совершенствования бюджетных отношений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, была затронута тема об особенностях работы муниципалитетов на едином портале бюджетной системы. С 1 января этого года районам необходимо размещать на нем финансовые отчеты. «Это новая задача, в первое время будет сложно. В конце января состоится совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором будут присутствовать представители комитета по финансам и финансовых отделов муниципалитетов. На нем расскажут об особенностях работы с системой», - отметил Дмитрий Губин.

Михаил Ведерников подчеркнул, что срывов по предоставлению необходимых документов регион не допустит. В связи с этим губернатор поручил руководству управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области проинформировать муниципалитеты о важности своевременного предоставления отчетности, а также правильной работы на едином портале. «Мы займемся отладкой механизма», - заметил глава региона.

После этого стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества. В частности, речь шла о возможности казначейского сопровождения строительства и реконструкции крупных объектов в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области
27 января 2020
Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области
Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов
27 января 2020
Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
27 января 2020
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета
27 января 2020
Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета
Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда»
27 января 2020
Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда»
Опрос ПАИ: Что вы знаете о блокаде Ленинграда
27 января 2020
Опрос ПАИ: Что вы знаете о блокаде Ленинграда
Виктор Остренко: «Народное признание» находит героя среди тех, кто за этим признанием не гонится
27 января 2020
Виктор Остренко: «Народное признание» находит героя среди тех, кто за этим признанием не гонится
Температурный рекорд 29-летней давности побила погода в Пскове
27 января 2020
Температурный рекорд 29-летней давности побила погода в Пскове

Идет загрузка...