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Политика

Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Собрания Новоржевского района

«Единая Россия» предложила кандидатуру Александра Кузнецова для избрания на должность председателя Собрания депутатов Новоржевского района. Соответствующий протокол конференции местного отделения партии утвердил президиум регионального политсовета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Александр Кузнецов родился в Новоржеве. В 1998 году он окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. В настоящее время занимает должность начальника Новоржевского участка Порховского межрайонного отделения АО «Псковэнергоагент». Депутат, член партии «Единая Россия» с июня 2011 года, входит в состав регионального политсовета.

В районном Собрании Псковскому агентству информации сообщили, что на последней сессии Собрания депутатов Новоржевского района Валентина Меркулова написала заявление по собственному желанию. Сейчас обязанности председателя Собрания Новоржевского района временно исполняет заместитель председателя Собрания Татьяна Николаева.

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