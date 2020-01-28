Более 450 килограммов металлической стружки похитил пскович из вагонного депо

12:02, 29 января 2020, ПАИ

Более 450 килограммов металлической стружки были похищены с территории вагонного ремонтного депо в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, подозревается в совершении преступления 31-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник проник на территорию депо, где при помощи лопаты наполнил мешки стружкой чёрного металла, погрузил их в арендованный автомобиль и вывез в пункт приёма металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские также установили, что подозреваемый в совершении преступления мужчина систематически употребляет наркотики.