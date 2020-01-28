Жительница Пскова лишилась 68 тысяч рублей после беседы с мошенником

12:18, 30 января 2020, ПАИ

29-летняя жительница деревни Борисовичи Псковского района после звонка мнимого сотрудника банка не досчиталась на своей банковской карте около 68 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

35-летнему псковичу на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с карты псковича мошенник завладел 36 тысячами рублей.

По аналогичной преступной схеме пенсионер из Пскова лишился 61 тысячи рублей, а псковичка - более 55 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.