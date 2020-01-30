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Политика

Эстонские депутаты одобрили проект заявления с критикой России по истории Второй мировой войны

Большая часть депутатов парламента Эстонии поставили подписи под проектом заявления, осуждающего позицию России по истории Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на слова председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона сообщает ТАСС.

«Проект нашего заявления подписали 73 депутата, которые представляют все пять парламентских фракций, - рассказал политик. - В этом смысле я рад, что по этому вопросу у нас намечается надежный консенсус».

Среди согласившихся с проектом заявления нет ни одного русского депутата от Центристской партии. Ранее представитель этой партии Мария Юферева-Скуратовски заявила, что их фракция не поддерживает заявление, однако ставить подпись или нет - личное дело каждого депутата.

Следующее обсуждение данного проекта состоится 11 февраля. Голосование по проекту заявления состоится в большом зале эстонского парламента 19 или 20 февраля.

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